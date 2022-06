Dansons au bord de l’Erdre Club nautique de Port Jean Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Dansons au bord de l’Erdre Club nautique de Port Jean, 3 juillet 2022, Carquefou. 2022-07-03

Horaire : 14:30 18:00

Gratuit : non Ouvert à tous Venez danser le temps d’un week-end à Port-Jean. Ce bel événement aux allures de guinguette estivale dédiée à la danse revient durant tout un week-end ! Vous pourrez profiter pleinement du nouvel aménagement de Port-Jean du 1er au 3 juillet avec trois jours aux thématiques de danse bien différentes. En effet, vous serez envoûtés par le bal des musiques du monde concocté par « Le Bal Floc’h », le vendredi soir ; puis vous pourrez vous déhancher aux rythmes des musiques cubaines le samedi soir ; et finir en beauté, le dimanche après-midi, dans une véritable ambiance de Fest-Deiz, notamment avec l’association Kerc’hfaou. N’hésitez plus à réserver votre week-end pour fêter l’ouverture de l’été comme il se doit ! Vendredi 1er juillet de 19h30 à 23h30 : soirée guinguette du monde avec le Bal Floc’h.Samedi 2 juillet de 19h30 à 23h30 : soirée salsa avec Charanga Santa Lucia.Dimanche 3 juillet de 14h30 à 18h : après-midi avec Little Big Noz de Ronan le Gourierec et danses bretonnes avec Kerc’hfaou. Club nautique de Port Jean Carquefou 44470

02 40 50 85 29 02 28 22 24 45 https://www.carquefou.fr/dansons-au-bord-de-lerdre/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Club nautique de Port Jean Adresse Route de Port Jean Ville Carquefou Age maximum Ouvert à tous lieuville Club nautique de Port Jean Carquefou Departement Loire-Atlantique

Club nautique de Port Jean Carquefou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carquefou/

Dansons au bord de l’Erdre Club nautique de Port Jean 2022-07-03 was last modified: by Dansons au bord de l’Erdre Club nautique de Port Jean Club nautique de Port Jean 3 juillet 2022 Club nautique de Port Jean Carquefou Nantes

Carquefou Loire-Atlantique