DAÑSFABRIK – BREST (29) Le vauban, 25 février 2022, Brest.

Le vauban, le vendredi 25 février à 23:30

Des musiques à la fois populaires, traditionnelles, anciennes ou actuelles, qu’elle a ramenées de ses voyages ou que des amis d’autres contrées lui ont confiées. Des trésors, des collectors. Des morceaux électro-exotiques, des mélodies hip hop dépaysantes, des bombes métissées, à effet garanti sur le dancefloor. Guidée par son pur instinct, associé à sa connaissance de la planète musiques, Wonderbraz balance, avec naturel, des sons du monde. Car cette chercheuse de sons non formatés, très concernée par la libre circulation des artistes et des musiques, est bien plus qu’une simple passeuse : Wonderbraz est une activiste culturelle. Une vocation déjà affirmée, pendant une décennie plutôt intense, à Douarnenez, avec ses « Arts dînent à l’huile », festival audacieux et original. Brésil, Sénégal, Portugal, Maroc, Marseille, chaque année, un port sardinier invité, des propositions artistiques indisciplinées, ses coups de cœur et ses coups de foudre partagés… Aujourd’hui, avec son nouveau projet, Turbo sans visa, Wonderbraz va encore plus loin. Elle croise désormais ses platines avec les vidéos de Thierry Salvert, alias BadGreen, qui partage avec elle ce même goût d’ailleurs. Et elle invite en live le chanteur breton Erik Marchand, lui aussi passionné d’esthétiques hybrides. À bord de ce Turbo sans visa, on voyage vers d’étranges territoires d’où s’élèvent des sons balkaniques, berbères, béninois ou bretons. Un concentré, puissant et parfumé, de Wonderbraz au pays des merveilles…

Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz, Yuna Le Braz, mixe, avec maestria, depuis 20 ans, des musiques du monde que l’on n’a pas souvent l’occasion d’écouter.

Le vauban 17 AV Georges Clemenceau, 29200 Brest Brest Centre Ville Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T23:30:00 2022-02-25T23:59:00