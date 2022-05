Dansez toute l’année ! Ateliers mensuels, 2 octobre 2021, .

Dansez toute l’année ! Ateliers mensuels

2021-10-02 – 2021-10-02

Et si vous faisiez partie de cette Cité (éphémère) de la danse ?

La chorégraphe et artiste associée Tatiana Julien a imaginé avec ses collaborateurs plusieurs ateliers d’initiation et de pratique de la danse tout au long de l’année. Elle ouvrira des ateliers participatifs en fin de saison pour les plus motivés d’entre vous !

Dansez toute l’année !

Un samedi par mois, participez à un atelier de pratique de la danse ouvert à tou.te.s.

2 OCTOBRE — AVEC MATHIEU BURNER

” La vie est une danse entre tous les contrastes et les joyeux paradoxes de nos mondes intérieurs et extérieurs.

Je vous invite à venir laisser couler l’intelligence et la sagesse du vivant au travers de nos corps physique afin de laisser émerger une danse qui prodigue un soin autant à son créateur qu’à son observateur.”

4 DÉCEMBRE — AVEC TATIANA JULIEN

8 JANVIER — AVEC GASPARD DELANOË

5 FÉVRIER — AVEC MYLÈNE BENOIT

5 MARS — AVEC MALENA BEER

9 AVRIL — AVEC ANNA GAÏOTTI

7 MAI — AVEC MASSIMO FUSCO

Réservation trimestrielle.

Seuls les ateliers du mois d’octobre et décembre sont ouverts à cette date.

Vous avez la possibilité de vous inscrire à un ou plusieurs ateliers.

Infos, tarifs et inscriptions pour les ateliers

Accueil – billetterie

Tél. 03 22 97 79 79

accueil@mca-amiens.com

À PARTIR DE 16 ANS

DURÉE · 3H

TARIFS/ATELIER · 5 À 15€

Et si vous faisiez partie de cette Cité (éphémère) de la danse ?

La chorégraphe et artiste associée Tatiana Julien a imaginé avec ses collaborateurs plusieurs ateliers d’initiation et de pratique de la danse tout au long de l’année. Elle ouvrira des ateliers participatifs en fin de saison pour les plus motivés d’entre vous !

Dansez toute l’année !

Un samedi par mois, participez à un atelier de pratique de la danse ouvert à tou.te.s.

2 OCTOBRE — AVEC MATHIEU BURNER

” La vie est une danse entre tous les contrastes et les joyeux paradoxes de nos mondes intérieurs et extérieurs.

Je vous invite à venir laisser couler l’intelligence et la sagesse du vivant au travers de nos corps physique afin de laisser émerger une danse qui prodigue un soin autant à son créateur qu’à son observateur.”

4 DÉCEMBRE — AVEC TATIANA JULIEN

8 JANVIER — AVEC GASPARD DELANOË

5 FÉVRIER — AVEC MYLÈNE BENOIT

5 MARS — AVEC MALENA BEER

9 AVRIL — AVEC ANNA GAÏOTTI

7 MAI — AVEC MASSIMO FUSCO

Réservation trimestrielle.

Seuls les ateliers du mois d’octobre et décembre sont ouverts à cette date.

Vous avez la possibilité de vous inscrire à un ou plusieurs ateliers.

Infos, tarifs et inscriptions pour les ateliers

Accueil – billetterie

Tél. 03 22 97 79 79

accueil@mca-amiens.com

À PARTIR DE 16 ANS

DURÉE · 3H

TARIFS/ATELIER · 5 À 15€

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/dansez-toute-lannee-4/

Et si vous faisiez partie de cette Cité (éphémère) de la danse ?

La chorégraphe et artiste associée Tatiana Julien a imaginé avec ses collaborateurs plusieurs ateliers d’initiation et de pratique de la danse tout au long de l’année. Elle ouvrira des ateliers participatifs en fin de saison pour les plus motivés d’entre vous !

Dansez toute l’année !

Un samedi par mois, participez à un atelier de pratique de la danse ouvert à tou.te.s.

2 OCTOBRE — AVEC MATHIEU BURNER

” La vie est une danse entre tous les contrastes et les joyeux paradoxes de nos mondes intérieurs et extérieurs.

Je vous invite à venir laisser couler l’intelligence et la sagesse du vivant au travers de nos corps physique afin de laisser émerger une danse qui prodigue un soin autant à son créateur qu’à son observateur.”

4 DÉCEMBRE — AVEC TATIANA JULIEN

8 JANVIER — AVEC GASPARD DELANOË

5 FÉVRIER — AVEC MYLÈNE BENOIT

5 MARS — AVEC MALENA BEER

9 AVRIL — AVEC ANNA GAÏOTTI

7 MAI — AVEC MASSIMO FUSCO

Réservation trimestrielle.

Seuls les ateliers du mois d’octobre et décembre sont ouverts à cette date.

Vous avez la possibilité de vous inscrire à un ou plusieurs ateliers.

Infos, tarifs et inscriptions pour les ateliers

Accueil – billetterie

Tél. 03 22 97 79 79

accueil@mca-amiens.com

À PARTIR DE 16 ANS

DURÉE · 3H

TARIFS/ATELIER · 5 À 15€

© Droits Réservés

dernière mise à jour : 2022-01-13 par