Dansez maintenant et toujours – Cours Gymnase Vaugirard-Littré Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dansez maintenant et toujours – Cours Gymnase Vaugirard-Littré, 7 avril 2022, Paris. Du dimanche 02 janvier 2022 au dimanche 26 juin 2022 :

. payant 20 euros : Cours à l’unité 150 euros : Carte de 10 cours 175 euros : Carte Pass (Tous les cours de janvier 2022 à juin 2022)

S’exprimer par le mouvement, garder la forme et le moral. MulVaBé Danse et Cyberdanse Paris vous proposent des cours le weekend à Paris MulVaBé Danse propose le weekend à Paris, des cours: Danse(s) et de mise en forme – Ado/Adultes N’hésitez pas à nous contacter: www.mulvabe.com benedicteohara@gmail.com 01 40 38 38 46 Gymnase Vaugirard-Littré 87 rue de Vaugirard 75006 Paris Contact : https://mulvabe.com/ 01 40 38 38 46 benedicteohara@gmail.com https://www.facebook.com/mulvabe/ https://www.facebook.com/mulvabe/ https://mulvabe.com/

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Gymnase Vaugirard-Littré Adresse 87 rue de Vaugirard Ville Paris lieuville Gymnase Vaugirard-Littré Paris Departement Paris

Gymnase Vaugirard-Littré Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dansez maintenant et toujours – Cours Gymnase Vaugirard-Littré 2022-04-07 was last modified: by Dansez maintenant et toujours – Cours Gymnase Vaugirard-Littré Gymnase Vaugirard-Littré 7 avril 2022 Gymnase Vaugirard-Littré Paris Paris

Paris Paris