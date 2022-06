Dansez, c’est l’été! Ottmarsheim Ottmarsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ottmarsheim

Dansez, c’est l’été! Ottmarsheim, 24 juin 2022, Ottmarsheim. Dansez, c’est l’été!

Ottmarsheim Haut-Rhin Point information d’Ottmarsheim – com com porte de France Rhin sud

2022-06-24 – 2022-06-24 Ottmarsheim

Pour fêter l'arrivée de l'été, rien de mieux qu'une soirée conviviale et animée au centre du village. A partir de 19h, la soirée débutera par une animation musicale créée par les enfants des écoles en partenariat avec Marikala. Et ensuite, place à la soirée dansante ! Ambiance et bonne humeur garanties ! Buvette et restauration sur place. Animation musicale suivie d'une soirée dansante. +33 3 89 26 88 56

dernière mise à jour : 2022-06-17 par Point information d’Ottmarsheim – com com porte de France Rhin sud

Ottmarsheim Haut-Rhin