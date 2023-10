Dansez ! avec Núria Rovira Salat Le 360 Paris Music Factory Paris, 12 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 mars 2024

de 10h00 à 14h00

Le dimanche 04 février 2024

de 10h00 à 14h00

Le dimanche 21 janvier 2024

de 10h00 à 14h00

Le dimanche 10 décembre 2023

de 10h00 à 14h00

Le dimanche 12 novembre 2023

de 10h00 à 14h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

Cycle de danse métisse tzigane-orientale avec Núria Rovira Salat

Cycle de danse métisse tzigane-orientale

Entre l’Orient & les Balkans, avec Núria Rovira Salat

Núria puise dans les traditions orientales, gitanes et tziganes de Méditerranée, pour se construire une identité forte, métissée et détachée des artifices, allant à la rencontre du mouvement organique, du geste habité et de la présence consciente. Loin du folklore, son âme s’inscrit dans sa danse et elle est le reflet de son parcours de vie et de son amour pour les danses traditionnelles.Pour cette nouvelle saison, Núria vous propose 5 capsules thématiques, mais aussi son fabuleux laboratoire de création chorégraphique avec une restitution sur scène en mai 2024. Ces ateliers chorégraphiques sont une invitation au métissage dansé, entre l’Orient et les Balkans, entre la danse orientale et la danse tzigane.

Capsules tous niveaux, à partir de 16 ans, que vous soyez danseur ou danseuse orientale, tzigane, ou danseur·se tout court. Laboratoire de création chorégraphique à partir d’un niveau intermédiaire et limité à 10 personnes.

Programme complet

Capsule thématique n°1 : Dimanche 12 novembre 2023 – Capsule Turquie, style Roman havasi (tzigane turc)

Capsule thématique n°2 : Dimanche 10 décembre 2023 – Fusion flamenco oriental et balkanique (Artiste invitée Karine Gonzalez)

Capsule thématique n°3 : Dimanche 21 janvier 2024 – Rythmes égyptiens avec sagattes

Capsule thématique n°4 : Dimanche 4 février 2024 – Capsule Roumanie (chants et danses tzigane roumaine (Artiste invité Norig)

Capsule thématique n°5 : Dimanche 3 mars 2024 – Capsule Maroc (style Shaabi)

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/dansez-avec-nuria-rovira-salat-cycle-danse-metisse-tzigane-orientale/

