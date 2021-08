Pau Palais de Justice Pau, Pyrénées-Atlantiques Dansez au palais de justice de Pau Palais de Justice Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Dansez au palais de justice de Pau Palais de Justice, 18 septembre 2021, Pau. Dansez au palais de justice de Pau

Palais de Justice, le samedi 18 septembre à 14:00

### Solos des élèves danseurs du conservatoire, sur lectures de textes. Mise en scène, Julie Dardey, professeure de danse contemporaine au conservatoire, avec la participation de M. Le Bâtonnier Claude Garcia et Alain Vaujany, président du Conservatoire.

Gratuit.

Solos des élèves danseurs du conservatoire, sur lectures de textes. Palais de Justice Place de la Libération, 64000 Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Palais de Justice Adresse Place de la Libération, 64000 Pau Ville Pau lieuville Palais de Justice Pau