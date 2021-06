Saint-Brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Dañs’été – Initiation aux danses bretonnes Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août à Ti ar Vro-l’Ôté

Pour s’initier aux danses bretonnes ou parfaire ses pas. Entrez dans la ronde au Ti ar Vro – l’Ôté!

Gratuit, entrée libre

Atelier hebdomadaire d’initiation aux danses bretonnes Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T18:30:00 2021-07-07T20:00:00;2021-07-14T18:30:00 2021-07-14T20:00:00;2021-07-21T18:30:00 2021-07-21T20:00:00;2021-07-28T18:30:00 2021-07-28T20:00:00;2021-08-04T18:30:00 2021-08-04T20:00:00;2021-08-11T18:30:00 2021-08-11T20:00:00;2021-08-18T18:30:00 2021-08-18T20:00:00;2021-08-25T18:30:00 2021-08-25T20:00:00

