Paris Kiosque du Parc Montsouris Paris Danses Tsiganes contemporaines Kiosque du Parc Montsouris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Danses Tsiganes contemporaines Kiosque du Parc Montsouris, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 15h30 à 16h30

gratuit

Découvrez les danses Tsiganes Exploration des danses des Tsiganes du Monde, approche contemporaine et créative, richesses identitaires et ouvertures interculturelle. Spectacles -> Danse Kiosque du Parc Montsouris Parc Montsouris Paris 75014

6 : Glacière (1044m) 6 : Corvisart (1063m)

Contact :Sophie Menissier Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-09-05T15:30:00+02:00_2021-09-05T16:30:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Kiosque du Parc Montsouris Adresse Parc Montsouris Ville Paris lieuville Kiosque du Parc Montsouris Paris