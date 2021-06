Danses Swing lors de Artisan’Party : marché de créateurs Place Ferdinand Buisson, 13 juin 2021-13 juin 2021, Bordeaux.

TAP SWING SERA PRESENTE DE 16h à 17h Venez voir et découvrir les DANSES SWING Place Ferdinand Buisson 33000 Bordeaux Tram C arrêt Belcier ou Carle Vernet Dans une ambiance conviviale et festive, retrouvez des artisans, associations culturelles et bien sûr notre friperie solidaire à tarif unique. Journée en plein air, ambiance musicale garantie avec un DJ set en live, une petite restauration sur place de quoi vous restaurez en cette période estivale. Vous y retrouverez @Cliniquedusac @atelierdaisy @tapswing @eyesofaduna. Hâte de vous y retrouver ! Tram C arrêt Belcier ou Carle Vernet N’oubliez pas de venir ? Artistes et Associations : @Cliniquedusac Designer, Clara se forme à la maroquinerie au grès de ses expériences et des rencontres avec des Artisants du monde entier qui inspireront ses créations et sa vision Ethique de l’Accessoire de Mode. N’utilisant que des chutes de cuir, de peaux vouées à la destruction ou abandonnées par les maisons de luxe Clara développe des petits objets du quotidien, pratiques et essentiels. Elle propose également des atelier DIY et des kit pour se familiariser a la maroquinerie. La Clinique du Sac à Bordeaux accueille aussi des réparations et propose des créations sur mesure allant du bracelet montre aux étuis de protection jusqu’à tout type de sacs (sur diagnostique et devis). @atelierdaisy Margot GUIZONNIER, artiste peintre et passionnée vous présente les œuvres de son « Atelier Daisy ». Après quelques années de cours de peintures dans son enfance durant lesquelles elle à surtout appris à faire des paysages puis un arrêt complet de la peinture, Margot s’est remise à peindre en 2018. Artiste passionnée, elle laisse parler cours à son imagination et aux émotions qui lui viennent lors de la création de ses œuvres abstraites. Atelier Daisy c’est un mélange de différents univers : abstrait, animaux, paysages, réalismes… Cette artiste réalise aussi des peintures sur mesure suite à des demandes clients, ce qui lui permet de réaliser des choses qu’elle ne pendrai pas forcément d’elle même. @tapswing Association depuis 200, elle est née du désir d’Audrey Caudan de transmettre aux danseurs et “non-danseurs” sa passion pour les danses swing. Représentation de danse Swing de 16h à 17h. @eyesofaduna Notre friperie solidaire, sera là pour vous accueillir, viens chiner et shopper ta pièce unique.

Danse en social et petite démonstration

