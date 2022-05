Danses sévillanes par Amor de Fuego Musée des cultures taurines Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Le ballet andalou originaire de Nîmes, Amor de Fuego, vous fera le plaisir de partager avec vous son amour tout feu tout flamme de la sévillane. Le patio du musée battra au rythme de l’Andalousie pour une soirée.

Entrée libre, représentations tout au long de la soirée.

