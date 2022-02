Danses pour une actrice (Valérie Dréville) Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Danses pour une actrice (Valérie Dréville) Valence, 6 avril 2022, Valence. Danses pour une actrice (Valérie Dréville) Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence

2022-04-06 20:00:00 – 2022-04-06 21:20:00 Théâtre de la ville Place de la Liberté

Valence Drôme C’est une rencontre entre deux figures du spectacle vivant: le chorégraphe Jérôme Bel et l’actrice Valérie Dréville. billetterie@comediedevalence.com +33 4 75 78 41 70 https://www.comediedevalence.com/saison_21-22/danses-pour-une-actrice-valerie-dreville Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence

dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Théâtre de la ville Place de la Liberté Ville Valence lieuville Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Danses pour une actrice (Valérie Dréville) Valence 2022-04-06 was last modified: by Danses pour une actrice (Valérie Dréville) Valence Valence 6 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme