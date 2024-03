Danses Plurielles Place d’Armes Cuisery, samedi 16 mars 2024.

Danses Plurielles Place d’Armes Cuisery Saône-et-Loire

Dans le cadre de la Saison Culturelle, la municipalité vous propose un spectacle de la Veurdée Danses Plurielles au Palace Réservation conseillée Spectacle de 1h30 avec une pause glougloutante et gustative de 20mns. DANSES PLURIELLES breakdance, danse contemporaine et danse de couple seront à l’honneur. Les danseurs présents auront à cœur de vous faire découvrir leurs différentes disciplines. Sur des musiques contemporaines, classiques ou latinos, vous serez emportés sur des rythmes variés et envoûtants. Nous vous engageons à venir découvrir ce magnifique spectacle riche de sa diversité dansante. 6 6 EUR.

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Place d’Armes Le Palace

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairie-cuisery@wanadoo.fr

