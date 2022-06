Danses ossaloises, 19 août 2022, .

Danses ossaloises

2022-08-19 – 2022-08-19

Pour devenir « musicien ossalois » en tant que

violoniste, Francis Cazaux a rassemblé des

écrits, des enregistrements sonores et vidéos

qu’il souhaite faire partager. Son écoute des airs

populaires, leur rythme, l’observation des bals et

cérémonies lui ont permis de dresser un manuel

des danses traditionnelles ossaloises à destination

de tous ceux qui souhaitent s’initier à la pratique

ou approfondir leur technique. Plus largement c’est

aussi montrer la richesse du patrimoine ossalois,

qu’il faut transmettre pour lui faire honneur.

Animation labellisée Eté Ossalois et Pays d’Art et d’Histoire

Pour devenir « musicien ossalois » en tant que

violoniste, Francis Cazaux a rassemblé des

écrits, des enregistrements sonores et vidéos

qu’il souhaite faire partager. Son écoute des airs

populaires, leur rythme, l’observation des bals et

cérémonies lui ont permis de dresser un manuel

des danses traditionnelles ossaloises à destination

de tous ceux qui souhaitent s’initier à la pratique

ou approfondir leur technique. Plus largement c’est

aussi montrer la richesse du patrimoine ossalois,

qu’il faut transmettre pour lui faire honneur.

Animation labellisée Eté Ossalois et Pays d’Art et d’Histoire

Pour devenir « musicien ossalois » en tant que

violoniste, Francis Cazaux a rassemblé des

écrits, des enregistrements sonores et vidéos

qu’il souhaite faire partager. Son écoute des airs

populaires, leur rythme, l’observation des bals et

cérémonies lui ont permis de dresser un manuel

des danses traditionnelles ossaloises à destination

de tous ceux qui souhaitent s’initier à la pratique

ou approfondir leur technique. Plus largement c’est

aussi montrer la richesse du patrimoine ossalois,

qu’il faut transmettre pour lui faire honneur.

Animation labellisée Eté Ossalois et Pays d’Art et d’Histoire

CCVO

dernière mise à jour : 2022-06-03 par