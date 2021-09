Danses macabres Parc Asnapio, 24 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Parc Asnapio, le dimanche 24 octobre à 10:00

**Grande fête de clôture de la saison au parc Asnapio le dimanche 24 octobre 2021.** Le saviez-vous ?… Les premiers rites funéraires apparaissent à la Préhistoire chez l’homme de Neandertal. Ces rites ne cesseront d’évoluer à travers les âges. Pour cette dernière festivité de l’année, nous vous proposerons de les découvrir : des sépultures primaires jusqu’à l’apparition des cimetières du Moyen Âge, via les tumulus de l’Âge du bronze et les pyramides égyptiennes. À cette occasion, seront évoqués les croyances gauloises, les crémations vikings, les fêtes sacrées liées aux âmes défuntes, les superstitions populaires, les cultes d’Isis, de Cybèle et de Mithra. À l’image des fêtes ancestrales, la Compagnie Aouta vous présentera une danse macabre menée, dans une farandole des plus singulières, par des êtres ayant « la peau sur les os » ! Spectacles « Le royaume de Pluton » à 11h, 14h et 16h. Déambulations de la Cie Aouta à 12h, 15h et 17h. Crémation viking à 18h. Spectacle de feu « Macabra » à 19h. Nombreux ateliers participatifs autour des rites funéraires chez les Egyptiens, les Gaulois, les Romains, les Vikings… Et aussi autour de la fête des morts au Mexique ! Tarif unique de 5 euros pour les plus de 16 ans. Petite restauration sur place.

Tarif unique de 5€ pour les plus de 16 ans.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



