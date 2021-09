Paris Jardin Nelson Mandela île de France, Paris DANSES FOLKLORIQUES ET TRADITIONNELLES DE LA COLOMBIE Jardin Nelson Mandela Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

DANSES FOLKLORIQUES ET TRADITIONNELLES DE LA COLOMBIE Jardin Nelson Mandela, 12 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 12 septembre 2021

de 15h à 18h

gratuit

Les associations Mestizos et Menegua (invité pour l’occasion) vous invitent à voyager en Colombie depuis le coeur de Paris. Une petite évasion musicale et dansante, vers le pays de la Cumbia et d’autres rythmes folkloriques traditionnels, imprégnés d’histoire. Une fête pour dire au revoir à l’été, événement inter-associatif Colombien, entre Mestizos de Paris et Menegua de Lille. Les deux groupes ont partagé pendant les confinements des rendez vous virtuelles autour de la culture et de l’histoire des danses traditionnels colombiennes. Tant de points en commun entre les deux associations, qu’il était nécessaire de le partager avec le public parisien. Un moment convivial et festif avec une démonstration du folklore Colombien et un atelier d’initiation à la Cumbia pour tous. Spectacles -> Danse Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger Paris 75001

4 : Les Halles (99m) 4 : Étienne Marcel (318m) A,B,D

Contact :Mestizos Folklore Colombien 0658124197 mestizos.folklorecolombien@gmail.com Spectacles -> Danse Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-12T15:00:00+02:00_2021-09-12T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin Nelson Mandela Adresse 32, rue Berger Ville Paris lieuville Jardin Nelson Mandela Paris