Danses et Paysages Haut-du-Them-Château-Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert Catégories d’évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert

Haute-Saône

Danses et Paysages Haut-du-Them-Château-Lambert, 2 juillet 2022, Haut-du-Them-Château-Lambert. Danses et Paysages

Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

2022-07-02 – 2022-07-03 Haut-du-Them-Château-Lambert

Haute-Saône Haut-du-Them-Château-Lambert EUR Cette compagnie vous proposera un spectacle qui permettra la re-découverte des lieux, des espaces, de l’architecture avec une danse pétillante qui amène le public dans une déambulation ludique et joyeuse. musee-chateau-lambert@haute-saone.fr Cette compagnie vous proposera un spectacle qui permettra la re-découverte des lieux, des espaces, de l’architecture avec une danse pétillante qui amène le public dans une déambulation ludique et joyeuse. Haut-du-Them-Château-Lambert

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert, Haute-Saône Other Lieu Haut-du-Them-Château-Lambert Adresse Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône Ville Haut-du-Them-Château-Lambert lieuville Haut-du-Them-Château-Lambert Departement Haute-Saône

Danses et Paysages Haut-du-Them-Château-Lambert 2022-07-02 was last modified: by Danses et Paysages Haut-du-Them-Château-Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert 2 juillet 2022 Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône