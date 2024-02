DANSES ET PAYSAGES Boussay, vendredi 7 juin 2024.

urant deux jours, les 7 et 8 juin, sept compagnies investissent des espaces naturels pour nous offrir des temps de danse en extérieur.

Qu’est-ce que danser dans un paysage? Danser de jour ou à la tombée de la nuit, danser au bord de l’eau, au coeur des vignes… Quelle expérience de danse cela procure t-il? Peut-on danser un paysage? Et si le paysage était un geste, lequel serait-il?

LES SAUVAGES Cie Wilky_Troc Meritxell Checa

La chorégraphe Meritxell Checa a le projet un peu fou de créer une compagnie de danse amateure composée uniquement de séniors du territoire. Avec le projet Les Sauvages, c’est la maturité des corps qui sera mise à l’honneur.

Vous avez envie de danser sur scène? Vous avez plus de 60 ans? Inscrivez-vous au projet de création Les Sauvages ! Si vous êtes intéressé.e contactez-nous au 06 62 25 88 36 / wilkytroc@gmail.com

CIRCULATIONS Cie Yvann Alexandre

Circulations, petite forme chorégraphique, sera le résultat de semaines de recherche au sein des EHPAD de Clisson, Gorges et Boussay. Cette création sur-mesure s’écrira auprès des résidents, des équipes soignantes, et des écoliers dans un esprit de rencontre avec une dimension intergénérationnelle.

URJA Collectif 1.5 Sandra Sadhardheen

Urja est un voyage esthétique et poétique aux croisements des danses urbaines, contemporaines et des arts du sud de l’Inde. L’élément essentiel de ce voyage est l’énergie corporelle, qui incarne les éléments de la nature.

NOX Léa Vinette

La jeune chorégraphe Léa Vinette fera éprouver au public l’obscurité. Plus nous entrerons dans la nuit, plus la jeune femme disparaîtra et plus le spectateur sera invité à affiner ses sens, à se rapprocher d’elle par la vibration de son corps, le son de son souffle puis de sa voix. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:30:00

fin : 2024-06-08

Le Pré de la Sèvre

Boussay 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

