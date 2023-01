DANSES ET JEUX OCCITANS Valras-Plage Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’Évènement: Hérault

Valras-Plage

DANSES ET JEUX OCCITANS Valras-Plage, 14 septembre 2022, Valras-Plage Valras-Plage. DANSES ET JEUX OCCITANS Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault

2022-09-14 10:00:00 – 2022-09-14 11:30:00 Valras-Plage

Hérault Valras-Plage Rendez-vous avec Monsieur Ménivale autour des danses et de jeux occitans.

Informations par téléphone ou mail. Rendez-vous avec Monsieur Ménivale autour des danses et de jeux occitans.

Informations par téléphone ou mail. bcdvalras@wanadoo.fr +33 7 50 89 30 49 la Région

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault Ville Valras-Plage Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hérault

Valras-Plage Valras-Plage Valras-Plage Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage-valras-plage/

DANSES ET JEUX OCCITANS Valras-Plage 2022-09-14 was last modified: by DANSES ET JEUX OCCITANS Valras-Plage Valras-Plage 14 septembre 2022 Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault Hérault Valras-Plage Valras-Plage, Hérault

Valras-Plage Valras-Plage Hérault