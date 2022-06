Danses et feux de la Saint Jean

2022-06-23

Les spectateurs qui le souhaitent pourront même participer durant la soirée à certaines danses de balèti qui leurs seront proposées. Coutume provençale, les feux de la Saint-Jean célèbrent le solstice d’été, la nuit la plus courte de l’année et sauter le feu vous protège des maux durant l’année. http://www.aubagne.fr/ Comme le veut la tradition, la Saint Jean se fête le 23 juin.

Les spectateurs qui le souhaitent pourront même participer durant la soirée à certaines danses de balèti qui leurs seront proposées.

