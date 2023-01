Danses en territoires : « Impressions, nouvel accrochage » Herman Diephuis et « 00.18’15 » Valentin Mériot à l’Arsénic Gindou Gindou OT Cazals-Salviac Gindou Catégories d’Évènement: Gindou

Lot

Danses en territoires : « Impressions, nouvel accrochage » Herman Diephuis et « 00.18’15 » Valentin Mériot à l’Arsénic Gindou, 11 février 2023, Gindou OT Cazals-Salviac Gindou. Danses en territoires : « Impressions, nouvel accrochage » Herman Diephuis et « 00.18’15 » Valentin Mériot à l’Arsénic Salle l’Arsénic Gindou Lot

2023-02-11 21:00:00 – 2023-02-11 Gindou

Lot Gindou 10 EUR Dans « Impressions, nouvel accrochage », un couple incarné par deux interprètes virtuoses se transforme sous nos yeux, passant de la tendresse qui les unit aux différends qui les confrontent.

Dans « 00:18’15” « , 5 danseurs et danseuses font face à l’urgence avec rigueur et fantaisie, sur une partition de Philip Glass, d’une durée de 18 minutes et 15 secondes. “Danses en territoires” est un dispositif national d’aide à la circulation des œuvres chorégraphiques soutenu par le Ministère de la Culture / DRAC Occitanie.

La Place de la Danse, CDCN de Toulouse-Occitanie, s’associe à l’Arsénic pour présenter deux pièces chorégraphiques. © Alban Van Wassenhove

Gindou

dernière mise à jour : 2023-01-10 par OT Cazals-Salviac

Détails Catégories d’Évènement: Gindou, Lot Autres Lieu Gindou Adresse Salle l'Arsénic Gindou Lot OT Cazals-Salviac Ville Gindou OT Cazals-Salviac Gindou lieuville Gindou Departement Lot

Gindou Gindou OT Cazals-Salviac Gindou Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gindou-ot-cazals-salviac-gindou/

Danses en territoires : « Impressions, nouvel accrochage » Herman Diephuis et « 00.18’15 » Valentin Mériot à l’Arsénic Gindou 2023-02-11 was last modified: by Danses en territoires : « Impressions, nouvel accrochage » Herman Diephuis et « 00.18’15 » Valentin Mériot à l’Arsénic Gindou Gindou 11 février 2023 Gindou Gindou, Lot Lot OT Cazals-Salviac Salle l'Arsénic Gindou Lot

Gindou OT Cazals-Salviac Gindou Lot