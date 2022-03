Danses en ligne Querrien, 1 mai 2022, Querrien.

Place de l'Église Foyer Querrien

2022-05-01

Querrien Finistère Querrien

Deux heures de découverte ou de redécouverte des standards dansés en bal : Cha cha, divers madisons, rock, salsa, cumbia et plus selon les demandes.

Et pour ceux qui veulent, la rencontre se poursuivra par un pique-nique, dans le respect des gestes barrière.

Cette initiation est ouverte à tous, débutants ou initiés, adhérents ou pas.

+33 2 98 71 30 09

Place de l’Église Foyer Querrien

