L'association In de Kring présente les traditionnelles danses d'épées de Flandre. La danse d'épées, recréée à Dunkerque en 1990, vient d'être inscrite au patrimoine national culturel immatériel de l'UNESCO.

