Danses cité Marckolsheim, 29 avril 2022, Marckolsheim.

Danses cité Marckolsheim

2022-04-29 – 2022-04-29

Marckolsheim Bas-Rhin

EUR La MJC vous propose un week-end spécial danses !

vendredi 29 Avril à 20h30 à la Bouilloire salle cinéma- accès et tarif libre !

samedi 30 avril : ateliers découverte de tous types de danse : Africaine salsa contemporaine hip-hop moderne jazz etc. atelier parents enfants, atelier pour adultes et enfants

Passionne de danse, Ce film est à voir absolu et il sera diffusé au cinéma de La Bouilloire le mardi 3 mai 2022 à 20h : EN CORPS, le nouveau film de Cédric Klapisch.

+33 3 88 74 98 69

