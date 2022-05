Danses bouddhiques de Corée MAISON DE QUARTIER MADELEINE, 23 mai 2022, NANTES.

Du lundi 23 mai 2022 au mardi 24 mai 2022 :

lundi, mardi

de 20h00 à 21h00

. payant

Dans la vie monastique coréenne, les danses bouddhiques occupent une place de choix. Exécutées par les moines et moniales en l’honneur de Bouddha, on compte parmi elles la Bara chum (« Danse des cymbales »), qui fait partie d’un rituel solennel mais non moins rythmé, ou encore la Nabi chum (« Danse des papillons ») qui, elle, met davantage en valeur la beauté des costumes et des coiffes spécialement portés à cette occasion. La danse Seungmu (« Danse des moines ») est également très représentative du genre, et est d’ailleurs classée en tant qu’héritage intangible du patrimoine culturel coréen.

Dans la vie monastique coréenne, les danses bouddhiques occupent une place de choix. Exécutées par les moines et moniales en l’honneur de Bouddha, on compte parmi elles la Bara chum (« Danse des cymbales »), qui fait partie d’un rituel solennel mais non moins rythmé, ou encore la Nabi chum (« Danse des papillons ») qui, elle, met davantage en valeur la beauté des costumes et des coiffes spécialement portés à cette occasion. La danse Seungmu (« Danse des moines ») est également très représentative du genre, et est d’ailleurs classée en tant qu’héritage intangible du patrimoine culturel coréen.

Lors de l’exécution de ces danses, véritables rituels chorégraphiés, l’élégance de la gestuelle des danseurs est de mise, et reflète la dévotion saisissante avec laquelle ceux-ci s’appliquent à figurer les enseignements de Bouddha par des rythmiques empreintes de spiritualité.

C’est donc tout naturellement que ces danses figurent en bonne place dans la programmation de « Taste Korea ! 2022 » et qu’elles seront présentées au cours de quatre représentations, tout d’abord à Nantes lors de l’ouverture du festival Printemps Coréen, puis à Paris dans l’auditorium du Centre Culturel Coréen. Ces spectacles, à la fois artistiques et chargés de spiritualité, permettront à nos amis français de mieux appréhender des rituels peu connus mais profondément liés à la culture bouddhique de Corée.

MAISON DE QUARTIER MADELEINE 22, rue Émile Pehant 44000 NANTES

Contact : https://www.coree-culture.org +82147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://coree-culture.org/danses-bouddhiques-de-coree,5336.html

Centre culturel Coréen