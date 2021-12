Danses autour du monde [Bal participatif pour enfants] Médiathèque Ludothèque La Navette, 22 janvier 2022, Elbeuf.

Danses autour du monde [Bal participatif pour enfants]

Médiathèque Ludothèque La Navette, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

En ronde, en farandole ou en file indienne, les enfants danseront sur les rythmes et les chansons du monde, guidés par les chanteurs-animateurs. On “fait les ailes d’avion” et on atterrit au Sénégal… puis direction les Antilles pour un zouk endiablé… et enfin pour Rio et son fameux carnaval ! Tout public, sur réservation

Sur inscription

En ronde, en farandole ou en file indienne, les enfants danseront sur les rythmes et les chansons du monde.

Médiathèque Ludothèque La Navette 5 rue Michelet 76500 Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T18:30:00