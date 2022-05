Danses au Miroir, bal toutes danses

Danses au Miroir, bal toutes danses, 7 juillet 2022, . Danses au Miroir, bal toutes danses

2022-07-07 19:30:00 19:30:00 – 2022-09-01 23:30:00 23:30:00 Au programme : rock, boogies, lindy-hop, swing.

Quelques morceaux de musiques latines vous seront également proposés.

Beaucoup de spectateurs viennent regarder les danseurs pour le plaisir des yeux et écouter la musique. Autour des terrasses, bar et restaurants dans un lieu magique qui jouxte le miroir aux oiseaux : la place de la Libération, sur une piste en résine idéale pour les danseurs. Au programme : rock, boogies, lindy-hop, swing.

Quelques morceaux de musiques latines vous seront également proposés.

Beaucoup de spectateurs viennent regarder les danseurs pour le plaisir des yeux et écouter la musique. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville