2022-07-05 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-30 23:30:00 23:30:00 Bachata, kizomba viennent compléter la recette de cette soirée sauce populaire !

Beaucoup de spectateurs viennent regarder les danseurs pour le plaisir des yeux et écouter la musique. Tous les mardis soirs de l’été la place centrale de l’Ile, typique quartier aux allures de Venise Provençale, se colore et résonne aux sons des rythmes endiablés de la salsa. Bachata, kizomba viennent compléter la recette de cette soirée sauce populaire !

