Studio CIRA, le dimanche 22 mai à 10:30

Pas à pas, chaque séance s’ouvre par une approche contextuelle qui permet de découvrir une chorégraphie avec ses rythmes et ses chants. À l’écoute des percussions, la pédagogie développée dans ce stage ouvert à tous repose ensuite sur une décomposition des pas et des mouvements, suivie par l’apprentissage du chant associé à la danse, en interaction avec les musiciens… Laissez alors jaillir la puissance de votre énergie et expérimentez la joie de danser ensemble !

Tarif unique : 25 €

Les danses guinéennes se caractérisent par l’énergie et la stabilité, un style aérien et dynamique. Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin

2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T12:30:00

