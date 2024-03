Danser Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 14 juillet 2024.

Danser Tantôt trépidante et rapide voire acrobatique, tantôt poétique et sensible, découvrez deux performances dansées qui vous emmènent du creux d’un nid au cœur vibrant du Brésil ! Dimanche 14 juillet, 11h00 Mosaïc, le jardin des cultures Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans Spectacles compris dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-07-14T11:00:00+02:00 – 2024-07-14T19:00:00+02:00 Fin : 2024-07-14T11:00:00+02:00 - 2024-07-14T19:00:00+02:00

Une performeuse construit son nid. Elle s’empare d’objets bruts autour d’elle. Tel un oiseau, elle fabrique son être, à coup de dessins, de danses et de parures absurdes et bariolées. PARADE (petite) déploie ainsi des gestes naissants, jusqu’à la fulgurance d’un envol.

11 h

35 min

Parade (Petite)

L’Ensemble LAB//SEM

Danse

à partir de 8 mois

80 places

Inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

Le duo Samba-Toi revisite la danse endiablée du Frevo. Emblème du carnaval de Récife, au Brésil, le Frevo est caractéristique pour ses costumes clownesques et pour l’usage d’un petit parapluie : Sombrinha. On s’y accroche pour ne pas tomber, on le propulse dans les airs, avec des figures parfois acrobatiques. Drôle, burlesque, le duo vous emmène à la découverte du Brésil dans une danse trépidante et rapide, transposée à la mode de chez nous : en jupette et botte de caoutchouc !

15 h / 16 h / 17 h

15 min

Frev’Eaux

La Compagnie Biscoitinho

Danse

Tout public

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

Sami Benyoucef