Danser le vivant, 1e volet : Infinito Balinière (Centre musical) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Danser le vivant, 1e volet : Infinito Balinière (Centre musical), 26 mars 2022, Rezé. 2022-03-26 Retrait des billets à la balinière, 24, rue de la Balinière

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public Retrait des billets à la balinière, 24, rue de la Balinière Avec les élèves danseurs de l’atelier chorégraphique adulte de la Balinière, l’école municipale de musique et de danse. Chorégraphie de Josias Torres Galindo Balinière (Centre musical) adresse1} La Houssais Rezé 44400

02 51 70 78 20 ecolemusiquedanse@mairie-reze.fr 02 51 70 78 20 https://www.reze.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Balinière (Centre musical) Adresse 24 Rue de la Balinière Ville Rezé Age maximum Tout public lieuville Balinière (Centre musical) Rezé Departement Loire-Atlantique

Balinière (Centre musical) Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Danser le vivant, 1e volet : Infinito Balinière (Centre musical) 2022-03-26 was last modified: by Danser le vivant, 1e volet : Infinito Balinière (Centre musical) Balinière (Centre musical) 26 mars 2022 Balinière (Centre musical) Rezé Nantes

Rezé Loire-Atlantique