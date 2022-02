Danser entre les lignes Bibliothèque de Saint-Jean Genève Catégorie d’évènement: Genève

Danser entre les lignes Bibliothèque de Saint-Jean, 13 avril 2022, Genève. Danser entre les lignes

Bibliothèque de Saint-Jean, le mercredi 13 avril à 15:30

Danser entre les lignes invite les lecteur-trices de la bibliothèque de Saint-Jean à découvrir des danses au milieu des livres. Le Groupe Jeunes Danseurs du Projet H107 s’interroge sur le récit, la narration, sur ce qu’une danse peut « raconter », sans mots, sans images, mais avec le corps. Quelles histoires les ont marquées ? Quels livres ont nourri leur imaginaire ? Quels récits font partie de leurs références? A partir de leurs « livres cultes », les jeunes danseuses ont inventé des danses qui racontent leurs histoires, s’entrecroisent et en proposent une nouvelle version. Danse: Celeste Bogsch, Aria Breviglieri, Loumia Dean, Néféli Delavigne, Emeline Horvarth, Chaska Rey, Nina Roduit Chorégraphie et encadrement : Marion Baeriswyl et Aïcha El Fishawy Création sonore : D.C.P

0.-

Danser entre les lignes // bibliothèque de St Jean // 13 avril à 15h30 // Dès 7 ans Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T15:30:00 2022-04-13T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque de Saint-Jean Adresse Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Ville Genève lieuville Bibliothèque de Saint-Jean Genève

Bibliothèque de Saint-Jean Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Danser entre les lignes Bibliothèque de Saint-Jean 2022-04-13 was last modified: by Danser entre les lignes Bibliothèque de Saint-Jean Bibliothèque de Saint-Jean 13 avril 2022 Bibliothèque de Saint-Jean Genève genève

Genève