C’est un moment pour partager le plaisir de s’exprimer, de se mouvoir et s’émouvoir, un moment privilégié où l’on prend le temps de laisser faire, de ressentir, de profiter, de (re)découvrir, de s’amuser autrement en lien profond avec la nature et les cinq éléments (Terre, Eau, Feu, Air et Ether). Les ateliers se dérouleront en fonction du temps dans le merveilleux jardin ou dans la grande salle parquetée de Terre d’Accord (62 m2). Chaque après-midi, 4 ateliers seront proposés, possibilité de suivre 1 à 4 des ateliers. A partir de 4 ans, sans limite d’âge.

Les ateliers E-Move© favorisent la détente, l’éveil sensoriel et la créativité et développent une écoute sensible à travers le langage du corps.

Horaire des ateliers :

>atelier danse de la Terre 13h30,

>atelier danse de l’Eau 14h45,

>atelier danse du Feu 16h15,

>atelier danse de l’Air et l’Ether : 17h30.

Lieu de l’animation ou du RDV : 118 rue du Puits La Chapelle sur Dun, Grange de Terre d’Accord, Parking possible au jardin-atelier de Terre d’Accord 309 Sente Cauvillaise ou dans la rue du Puits.

Tarifs : voir pdf

Renseignements complémentaires

• Ateliers proposés aux enfants à partir de 4/5 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents ou d’adultes de leur famille

• Aucune compétence artistique ou de la danse requise

• Prévoir tenue confortable et souple pour les enfants et pour les adultes, en chaussette ou chausson

• Inscriptions possibles pour un ou plusieurs ateliers entrecoupés d’une pause de 15 mn.

fabienne@voyagesensoi.com +33 6 12 22 06 35 https://www.voyagesensoi.com/

