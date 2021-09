Danser Danser ! comme Britney La Condition Publique – Roubaix, 18 septembre 2021, Roubaix.

Danser Danser ! comme Britney

La Condition Publique – Roubaix, le samedi 18 septembre à 18:00

DANSER DANSER !Samedi 18 septembre + EXPO + DJ SET + FOOD & DRINK TOXXXXXXIC Avouez-le, vous dansez sur les hits de la pop mondiale comme personne. Après un Danser Danser ! Comme Rihanna en 2018 et comme Aya Nakamura à St So, Bon Esprit revient avec son concept de soirée décalée !! Cours de danse, DJ-enjailleurs et goodies à gogo, une recette simple pour lancer la nouvelle de saison de la Condition Publique avec fun et punch. Bon Esprit donne Carte blanche à BRITNEY SPEARS, qui, plus que jamais, a besoin de votre chaloupe décomplexée. #FreeBritney Un happening complètement décalé à l’occasion du weekend d’ouverture de la saison et de l’expo European Custom Board Show présentée pendant cette saison Courbes. BON ESPRIT De Beyoncé à Rihanna, et même Drake, MIA, Booba, Britney ou Major Lazer, l’équipe Bon Esprit rend hommage à nos stars préférées et vous fait Danser comme jamais. Danser Danser !, c’est aussi des DJ sets 100% caliente : R’n’B, Afrobeat, Rap, Dancehall, Reggeaton. Vous savez, cette playlist spotify que vous laissez en mode “privé” et qui s’appelle “guilty pleasures”? Il se pourrait bien qu’on ait la même, et qu’on y pioche sans retenue Bon Esprit, fournisseur officiel de good vibes [www.instagram.com/dubonesprit](http://www.instagram.com/dubonesprit) [www.facebook.com/dubonesprit](http://www.facebook.com/dubonesprit) #DanserDanser

Entrée libre

Avouez-le, vous dansez sur les hits de la pop mondiale comme personne. Après Rihanna et Aya Nakamura à St So, Bon Esprit revient avec son concept de soirée décalée !

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T23:00:00