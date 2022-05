DANSER CHANTER Petite-Rosselle Petite-Rosselle Catégories d’évènement: Moselle

Petite-Rosselle

DANSER CHANTER Petite-Rosselle, 1 juin 2022, Petite-Rosselle. DANSER CHANTER Petite-Rosselle

2022-06-01 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-01

Petite-Rosselle Moselle Petite-Rosselle Dans le cadre de ses actions de rayonnement sur l’ensemble du territoire, le Conservatoire communautaire de Musique et de Danse vous propose un spectacle des classes du Département Danse de Flavie Habert et des classes de Chant Choral de Marie-Pierre Pongy, Mercredi 1er juin 2022, 18h30, Espace Concorde, Petite Rosselle. Entrée libre courrrier@conservatorie-forbach.fr +33 3 87 85 04 37 Petite-Rosselle

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Petite-Rosselle Autres Lieu Petite-Rosselle Adresse Ville Petite-Rosselle lieuville Petite-Rosselle Departement Moselle

Petite-Rosselle Petite-Rosselle Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/petite-rosselle/

DANSER CHANTER Petite-Rosselle 2022-06-01 was last modified: by DANSER CHANTER Petite-Rosselle Petite-Rosselle 1 juin 2022 Moselle Petite-Rosselle

Petite-Rosselle Moselle