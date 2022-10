DANSER AVEC LES LIVRES – GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES

2022-10-31 – 2022-10-31 Danser avec les livres au sens propre : danser sur, danser sous, entrer dans le livre…

Faire du livre un véritable partenaire de jeu, un élément à part entière dans le corps à corps, danser avec lui pour entrer avec gourmandise dans le geste de lire.

Lire avec la danse, c’est en effet lire autrement, en ouvrant d’autres possibles de lecture : lire en engageant son corps et tous ses sens, peut-être plus encore que d’habitude, lire en marchant, lire la tête en bas, lire en dansant !

Sur inscription.

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

