Paris, ville lumière, ville de cultures, ville de rencontres, ville politique mais aussi et surtout une ville qui danse comme jamais en été. Alors, que tu sois expert ou débutant. L’offre culturelle parisienne est exceptionnellement diversifiée et cet événement de danses vient la compléter. En effet, c’est le seul événement de danses afro-caribbean (afro beats, ndombolo, kizomba, zouk, urbankiz, semba, rumba congolaise et konpa) organisé dans le cœur de la capitale française. L’emplacement de cet événement lui confère une identité touristique voire dépaysante (même pour les parisiens ou franciliens), culturelle et sociale à la fois. Touristique parce que la majeure partie des participants viennent hors de l’Ile de France. Culturelle parce qu’il s’agit de pratiques artistiques, en l’espèce la danse. Sociale parce qu’en dehors du travail, de vos activités courantes, cet événement vous permet de vous divertir, de visiter Paris et de faire des rencontres avec des personnes du monde entier (une sorte d’auberge espagnole). Cet événement, c’est quoi ? C’est un festival de danses ou vous apprenez à danser et /ou vous pratiquez en journée comme en soirée. C’est un vraiment un événement d’été ou même pour un.e parisien.ne cela crée une pause tout en vous permettant de découvrir Paris autrement. En 2023, nous allons proposer un concert de zouk et/ou de konpa. Cet événement se veut être l’un des ambassadeurs des cultures afro caribéennes à Paris notamment en été pour permettre aux franciliens et aux parisiens qui y restent voire viennent de profiter d’un événement de qualité. A qui est destiné cet événement ? Aux personnes de tout niveau (débutant.e à plus avancé.e) souhaitant apprendre et/ou pratiquer l’une de ses danses (afro beats, ndombolo, kizomba, konpa, zouk etc). Cet événement est destiné aux couples et aux célibataires. Quand a lieu cet événement ? Il se déroule sur 3 jours du 17-21 Aout 2023. Ou a lieu cet événement ? Généralement autour de la Tour Eiffel et en 2023 comme en 2022 cet événement aura lieu dans un bateau qui sera situé au Port de Grenelle. Combien coute cet événement ? De 70 à 300€ avec des prix progressifs qui augmentent plus l’événement se rapproche. Nous proposons 4 types d’accès : – Party pass qui permet de danser en journée comme en soirée – Full pass qui permet de danser en journée comme en soirée et de prendre des cours – Vip Pass qui permet de danser en journée comme en soirée, de prendre des cours et de faire une croisière semba / kizomba du samedi 19 Aout 2023 – GOLD PASS qui permet de danser en journée comme en soirée, de prendre des cours et de faire 3 croisières du 18 au 21 aout 2023 avec des danses différentes à chaque fois (bachata, kizomba, konpa) Que vais-je apprendre concrètement ? Nous proposons une académie de danse pendant ce festival séparée en 2 niveaux : – Une académie pour débutant.e ou vous allez apprendre les bases de ces danses – Une académie pour avancé.e ou vous allez performer avec des exercices de musicalité ou des stages d’un genre nouveau comme le Footcrossing Quelle est la liste des artistes ? Fred & Chiara, fusion FR Haffia Roc, Urbankiz FR Micka & Morgane, Urbankiz FR Dady & Manuela, Konpa, FR Jo & Sara, semba, FR Chris Py & Lola, Musicalité, FR Zebarbosa & Marta, Kizomba Na passada, Portugal, Jesus & Anni, Footcrossing, Espagne DJ Ellen, Hollande DJ Nissa Dj Ryze, Hollande Dj Momento, FR DJ Fouss, FR Dj Angelo, FR Dj PG, FR Port de grenelle beateau 75015 Paris Contact : https://www.billetweb.fr/eiffel-tower-kizomba-festival-edition-6 0651967351 https://www.billetweb.fr/eiffel-tower-kizomba-festival-edition-6

