Dansem ambé lo progue Roquevaire, samedi 25 mai 2024.

Entrez dans la danse avec des musiques traditionnelles provençales. Pas besoin d’être un danseur averti.

Les musiciens et musiciennes vous feront prendre le rythme d’ici.

vos pas seront guidés par les associations locales (la Rodà et Trad’Caramy).

L’initiation se suivra d’un balèti, ouvert à tous, avec des musiciens locaux (Krez-Péou et Bagalenti & Chapacan).



Découvrez des instruments fascinants qui rythmeront les chants provençaux vielle à roue, accordéon diatonique, percussion diverses.



À noter Possibilité de s’inscrire à l’initiation danse ou au bal ou les deux. Pas de restauration sur place entre les deux activités, mais possibilité de pique-niquer dans la salle ou se restaurer dans le village.

Niveau débutant.



Cette sortie est programmée aux Rendez-vous du Parc, retrouvez l’intégralité des événements sur www.pnr-saintebaume.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 17:00:00

fin : 2024-05-25 23:00:00

Communiqué à la réservation

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@provenceverteverdon.fr

L’événement Dansem ambé lo progue Roquevaire a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile