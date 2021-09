Orvault Centre associatif Emile Gibier Loire-Atlantique, Nantes Danse-Zumba – Association Eclair et vous Centre associatif Emile Gibier Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Danse-Zumba – Association Eclair et vous Centre associatif Emile Gibier, 30 septembre 2021, Orvault.

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : non . Une séance découverte gratuite, . Toutes les séances disponibles en ILLIMITE – Année scolaire 2021-2022 : – Inscription par personne 280 € (mensualisé = 28,00 €), – Inscription en duo (ami(e)s, famille, collègue…) par personne : 265 € (mensualisé : 26,50 €) – Carte 05 séances : 40,00 € à régler dès la 1ère séance après la gratuite (sans frais d’adhésion à l’association), – Carte 10 séances : 80,00 € à régler dès la 1ère séance après la gratuite (sans frais d’adhésion à l’association), – Entrée par séance hors la gratuite : 12,00 € (Sans frais d’adhésion à l’association). – Frais d’adhésion à l’association selon votre situation (nous interroger) si inscription à l’année aux séances. Tout public Bâtiment B Vous désirez vous défouler, vous divertir, vous amuser et même rire dans une ambiance conviviale, bon enfant, festive, venez rejoindre Claire l’animatrice Danse-Zumba. Elle vous propose des enchainements de chorégraphies simples allants de : Zumba, disco, funk, Bollywood, latino, afro, oriental, swing, danse style hip-hop, danse style street jazz et divers du monde. Claire vous emportera sur des rythmes parfois soutenus et d’autres moins. Son but, afin de lâcher prise sur les pas et ainsi vous permettre de prendre plaisir rapidement. Elle préconise des chorégraphies simples que vous mémoriserez facilement. vous ressortiez réénergisé(e)s de cette séance d’une heure et plus que bien ! Centre associatif Emile Gibier adresse1} Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700 Petit-Chantilly/Bignon/Morlière 0682813127

