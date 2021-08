Danse – Zig Zag Hendaye, 11 septembre 2021, Hendaye.

Danse – Zig Zag 2021-09-11 19:00:00 – 2021-09-11 Fronton Gaztelu Zahar Allées de Gaztelu Zahar

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Durée : 25 minutes.

Tout public.

Par la compagnie Alexandra N’Posee.

L’espace des errances en solitaire, de la déchéance mais aussi de la rencontre. Autour de cette place assise se raconte une histoire de famille et la nécessité de se confronter à l’image.

Chercher, dialoguer avec l’absence grandissante. Le duo souligne les allers-retours entre rejet et appropriation d’une histoire.

A ces paroles muettes et ces liens invisibles se substitue une danse tendrement virile.

Le festival Dantza Hirian poursuit son aventure dans l’Eurocité Basque Bayonne-San Sebastián, en transformant ses places et ses rues en scènes pour la danse contemporaine.

J.P. Marcon

