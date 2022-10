Danse « Wonderland », 11 décembre 2022, .

Danse « Wonderland »



2022-12-11 – 2022-12-11

4 4 EUR Espace enchanté et cauchemardesque, Wonderland est ce pays où tout est possible. Loin de la narration, le spectacle propose des tableaux contemplatifs issus d’oeuvres plastiques d’artistes contemporains. Ici, l’imaginaire développe ses propres interprétations pour une traversée abstraite et émerveillée du monde.

OTPB

