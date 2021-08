Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Danse – Volcan Junior : La forêt de glace Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Danse – Volcan Junior : La forêt de glace Le Havre, 24 novembre 2021, Le Havre. Danse – Volcan Junior : La forêt de glace 2021-11-24 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-24

Le Havre Seine-Maritime Volcan Junior – Danse

Emmanuelle Vo-Dinh / Le Phare, Centre Chorégraphique National du Havre Normandie Invitation à la rêverie Au cœur de l’automne norvégien, deux fillettes se rencontrent. Siss et Unn, Unn et Siss. Entre elles, se noue une amitié indéfectible. Un soir, les yeux plongés dans un même miroir, elles scellent un pacte qui restera à jamais secret. Le lendemain Unn disparaît… Ainsi, commence cette mystérieuse histoire, libre adaptation du roman de l’écrivain norvégien Tarjei Vesass, Le Palais de glace. Puis doucement, les mots des deux conteurs laissent place à la rêverie, à la contemplation. On glisse avec délice dans la beauté des paysages projetés en vidéo. Sur le chemin, une forêt enchantée, une cascade gelée dans laquelle se cache un palais de glace féérique… La musique jouée en direct accompagne notre voyage. La danse se joue de nos perceptions et d’étranges créatures s’invitent dans le rêve. A partir de 7 ans.

Durée : 50 min

Tarif unique : 5€ Volcan Junior – Danse

