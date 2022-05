Danse : “Villes de papier”, 1 juin 2022, .

Danse : “Villes de papier”

2022-06-01 20:30:00 – 2022-06-01

Partenariat entre la ville d’Argenton-sur-Creuse et Equinoxe Scène Nationale de Châteauroux dans le cadre du projet Archipel 2022

Un peu partout dans les interstices des villes s’installent des réfugiés, hommes, femmes et enfants : au pied d’un pont, dans les creux d’un échangeur de périphérique, dans des terrains vagues ou bâtiments abandonnés… Leurs installations sont fragiles et misérables, elles superposent à la carte du territoire une vie à la fois fantomatique et catastrophique.

Villes de papier témoigne d’une situation « cruciale, qui transforme notre monde » et pourtant laissée sans solution, celle de l’accueil des demandeuses et demandeurs d’asile. La chorégraphe Cécile Loyer prolonge pour le jeune public un travail sur le territoire, le parcours et l’hospitalité, travail engagé.

Danse :” Ville de papier “par la Compagnie Cécile Loyer avec en 1ère partie la restitution du travail des élèves du Collège Rollinat d’Argenton-sur-Creuse.

+33 2 54 08 34 34

©avantscène

