Danse : » Viking Runes » Compagnie Next Zone Danemark Cahors, 4 février 2023, Cahors.

Place François-Mitterrand Théâtre de Cahors Cahors Lot Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand

2023-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-04

Cahors

Lot

8 EUR 8 25 Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/

Spectacle présenté dans le cadre de l’année du Danemark à Cahors.

VIKING RUNES est une performance de danse brute, poétique et puissante qui s’inspire de la mythologie nordique, des Vikings et du film culte Hunger Games 1.

Dans un jeu sur la vie et la mort, les émotions et les pulsions fondamentales de l’homme sont mises en perspective grâce à un langage corporel équilibriste qui fusionne breakdance, danse moderne et nouveau cirque.

Dans VIKING RUNES , 8 métamorphes intrépides forment un clan dans un monde où se déroulent des jeux brutaux, mystérieux et humoristiques sur l’amour, le pouvoir et l’espoir.

Des guerriers sauvages Berserk aux caractéristiques des déesses et dieux nordiques, des sorcières qui tissent des destins humains, des créatures mythologiques à moitié humaines mélangées à des dragons, des serpents et des aigles, des valkyries et des guerriers squelettes peuplent la scène dans la performance qui est entrelacée par des corps humains qui forment des runes mystérieuses, des motifs vikings inspirés de la tapisserie de Bayeux, de l’art des bijoux de l’ère viking et des Berserkers tourbillonnants en transe guerrière.

Next Zone et la chorégraphe Lene Boel sont les créateurs d’idées et la force motrice générale derrière

VIKING RUNES . Rex Casswell est responsable de la musique nouvellement composée et Jesper Kongshaug est responsable de la lumière scénographique. Le spectacle met en vedette une équipe internationale de 8 danseurs de danse urbaine.

Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand Cahors

