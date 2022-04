Danse urbaine : “One Man Pop” et “Uppercut” Camiran, 7 mai 2022, Camiran.

Danse urbaine : “One Man Pop” et “Uppercut” Camiran

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 21:30:00

Camiran 33190 Camiran

« One Man Pop » est un solo masculin en introduction à la pièce Uppercut. Un danseur hors-norme qui excelle dans la technique du popping entre dans l'arène. Son corps révèle l'entièreté de son anatomie et de sa physiologie. Une esthétique explosive, un visuel percutant, des coups de corps avant l'uppercut et le K.O final. « Uppercut », une expérience d'urbanisation, d'électrification du corps classique à travers une musique électro-hip hop qui vampirise ces ballerines pour leur insuffler des énergies, des fulgurances empruntées au Popping et au Krump. »

Dans le cadre du Coteac « Au fil de l’eau » 2021/2022

Dès 6 ans

Cie Rêvolution

Camiran

