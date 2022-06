Danse urbaine Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Danse urbaine Bazas, 30 juillet 2022, Bazas. Danse urbaine

17 Esplanade Saint Sauveur Bazas Gironde

2022-07-30 10:30:00 – 2022-07-30 12:00:00 Bazas

Gironde EUR Dans le cadre de CAP33, venez vous initier à diverses danses urbaines : hip-hop, ragga, dancehall… Dans le cadre de CAP33, venez vous initier à diverses danses urbaines : hip-hop, ragga, dancehall… +33 5 56 65 12 46 Dans le cadre de CAP33, venez vous initier à diverses danses urbaines : hip-hop, ragga, dancehall… Bazas

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas Gironde Ville Bazas lieuville Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

Danse urbaine Bazas 2022-07-30 was last modified: by Danse urbaine Bazas Bazas 30 juillet 2022 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas Gironde

Bazas Gironde