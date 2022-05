Danse : Tsef ZonE Gourhel, 7 juillet 2022, Gourhel.

Danse : Tsef ZonE Gourhel

2022-07-07 21:00:00 – 2022-07-07

Gourhel Morbihan Gourhel

De rondes en spirales, à deux ou à cent, la répétition frénétique des pas amène les individualités à ne faire qu’un. Jeux d’espaces et de dialogues, les deux danseuses tentent de réinvestir les codes de ces fêtes traditionnelles populaires, qui appellent à lâcher prise le temps d’une soirée. Tourbillonnant et serpentant, un terrain de jeu s’offre à elles. Auriculaires crochetés, le partage dans la simplicité et le plaisir d’être ensemble. Par la compagnie C’hoari.

21h (durée 22 mn + invitation à danser). tout public

Gourhel

dernière mise à jour : 2022-05-09 par