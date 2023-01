Danse : Tsef Zon(e) & Distro Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Deux spectacles de danse de la compagnie C’hoari, pour une très belle soirée qui sublime les corps et revisite la culture bretonne. Dans Tsef Zon(e), l’énergique duo que forment Nolwenn Ferry et Pauline Sonnic réinvestit, par la danse contemporaine, les codes du traditionnel Fest-noz. Les chaussures battent le pavé, les corps virevoltent, les doigts s’entremêlent, se défont, puis les bras s’élèvent dans une danse joyeuse qui rappelle l’allégresse des fêtes populaires. Suivra leur nouvelle création, Distro. Nolwenn et Pauline y explorent le monde des bars populaires bretons dans une chorégraphie autour du zinc. Ces lieux pleins de vie inspirent, nous ressemblent, nous coupent du monde et nous offrent la liberté d’en créer un nouveau ! Entracte entre les deux représentations

