2022-04-30

MJC CALONNE Place Calonne Sedan

Dans la suite logique de DOUBLE, son précédent spectacle qui a reçu le prix du public Danse-Avignon-Off 2016, et a qui a été couronné de succès en France avec plus de 50 représentations sur la saison 2017/2018, Nono propose sa nouvelle création TRANCE. TRANCE est un voyage chorégraphique ou le surnaturel devient le réel. Une rencontre avec notre propre humanité. Durant toute notre vie, nous n’avons cessé d’emmagasiner des connaissances et de l’expérience. Nos âmes sont la somme des richesses et des vécus de nos anciens. Ils vivent en nous et nous guident par le biais de notre instinct. Dans ce spectacle on retrouve un décor graphique et épuré dans lequel 4 personnages originaux évoluent, voyagent et se rencontrent. Un passage piéton : symbole de la traversée et de l’épreuve. Un banc : quoi de mieux pour une rencontre avec l’autre ou avec soi-même. La gestuelle de ce spectacle est le résultat de plusieurs années de recherches et de métissages chorégraphiques ou les frontières entre les styles tombent et ou les stéréotypes n’ont plus lieu. La musique de ce spectacle est totalement jouée en live et à l’image de la gestuelle, elle est intense afin d’amener l’esprit du spectateur à évoluer avec les corps et la narration des danseurs. Elle tire sa nature de la soul et du blues.

