Horaire : 16:00 16:30

Compagnie Des Individué.e.sCréation Laurent Cebe En collaboration avec l'interprète Côme Fradet Création sonore Jonathan Poulet (mixage : Thomas Durand ; voix : Vassily, Lucie, Hugo, Thomas, Laurent, Jonathan et Côme) Pour créer « MOCHE 01 », les danseurs réalisent chacun un dessin sur un tapis de danse en papier de 5 mètres sur 7. Ce dessin est réalisé à partir d'un travail d'aller-retour entre pratique du mouvement, du dessin, d'écriture de textes. Il représente la façon dont, à un moment donné, le danseur imagine son corps. « MOCHE 01 : Côme Fradet » est le premier solo d'une série chorégraphique entre danse et dessin, une recherche sur la notion de beauté, la façon dont nous percevons notre corps et le corps qui danse.

